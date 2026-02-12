読売テレビ制作の日本テレビ系情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）が９月末で終了することが１２日、正式に決まった。読売テレビの松田陽三社長がこの日、大阪市中央区の同局内で実施した会見で明らかにした。松田社長は「きょうの（生放送）終了時点で宮根（誠司）さんご自身の口で『ミヤネ屋』を秋でひと区切りつけて卒業される（旨を述べる）予定となっております」と説明。「２０年間続けられた