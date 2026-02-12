沖縄県でフルサービス型の喫茶店、ベーカリーショップを展開する琉球コメダは、沖縄県立コザ高等学校の授業から生まれ商品化した『シロノワール まーさん紅いも』を、19日より沖縄県内のコメダ珈琲店7店舗で数量限定販売する。紅いも・塩ちんすこう・黒糖みつなど、沖縄のおいしいを詰め込んだ、高校生が発案・ネーミングまで担った“ご当地シロノワール”となっている。【写真】元気いっぱい！出張授業の様子「“くつろぎ”で