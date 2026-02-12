１２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本時間１２日未明に行われたミラノ・コルティナ五輪男子スノーボード・ハーフパイプ予選で２２年北京五輪金メダルの平野歩夢ら日本代表４選手が決勝進出を果たしたことを報じた。中でも平野歩夢は１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒。右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負った。日本に緊急帰国して、リハ