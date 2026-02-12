静岡県内の駅などで女性3人のスカート内を撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）罪に問われた元県警巡査部長の安永宗史被告（36）は12日、静岡地裁（丹羽芳徳裁判官）の初公判で起訴内容を認めた。検察側は起訴された事件以外にも「盗撮を約100回していた」と指摘し、拘禁刑1年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求め即日結審した。判決は3月12日。検察側は論告で「警察職務の公正に対する国民の信頼を大きく侵害