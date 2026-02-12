ノルディックスキー・ジャンプ会場で通訳ボランティアをするドイツ人牧師のマルクス・ネイツェルさん＝7日、プレダッツォ（共同）【プレダッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプ会場で、ドイツ人牧師のマルクス・ネイツェルさん（66）が日本語の通訳ボランティアをしている。北海道に約13年間住んだ経験を生かし、外国メディアから取材を受ける日本選手を支える。自身や家族を温かく迎え入れて