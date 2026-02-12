読売テレビの松田陽三社長（67）が12日、大阪市内の同局で会見。この日、フリーアナウンサー宮根誠司（62）が同局「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）の9月終了を放送内で発表したことを受け、功労者に感謝の気持ちを述べた。1月28日にニュースサイト「女性セブンプラス」を皮切りに各メディアが報じた同報道。同局は「編成に関することは、コメントを差し控える」としていた。宮根自らが発表するまで、局のコメントは