NHKは12日、都内の同局で「2026年度国内・国際放送番組改定、主な番組キャスター取材会」を行った。「NHKのど自慢」（日曜午後0時15分）は新たに高瀬耕造、塚原愛両アナウンサーが担当する。また、「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」では有馬嘉男キャスターは続投し、6月からは森花子アナに代わり、入社6年目の大谷舞風アナが抜てきされる。会見に出席した高瀬アナはこれまで担ってきた「激突メシあがれ〜自作グルメ頂上決戦〜」