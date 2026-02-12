コアラジェイピーは2月10日、「住環境と睡眠・休息に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年1月28日〜1月30日、全国の20代〜50代男女400名を対象にインターネットで行われた。○ワンルーム居住者の40%が住居環境にストレス現在の住居に関して、「空間・スペース的なストレスの有無」を聞いたところ、ワンルーム居住者の40%がストレスを感じていると回答。さらに、昨今の家賃や住宅の購入額の高騰についてアンケートを取る