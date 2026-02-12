ミンフォは2月6日、「二重・鼻整形に関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は2025年11月7日、全国の20〜50代の美容医療・整形に関心をもつ女性520名を対象に、インターネットで行われた。鼻の不満TOP3はじめに、鼻に感じている不満を教えてもらったところ、1位「団子鼻」(16.2%)、2位「鼻筋が通っていない」(14.9%)、3位「鼻が大きい」(13.5%)という結果に。顔全体の印象に大きく影響する“鼻先”と“鼻筋”が重要視されて