Î©¤Áµ»ÂÇ·â³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ó£Å£Å£Ì£Ä£Ï£Ò£Á£Ä£²£°£²£¶¡×¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î²ñ¸«¤¬£±£²Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤à¿¹ËÜ?¶¸¸¤?µÁµ×¡Ê£³£µ¡Ë¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÔ¢»ÞÍªÂÀ¡Ê£³£³¡Ë¤ÈÍðÆ®·à¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤òÁ°¤Ë¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤À¡£²ñ¸«Á°¤Î»£±Æ¤ÇÔ¢»Þ¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¿¹ËÜ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÄ©È¯¤â¼õ¤±¤Æ²¥¤ê³Ý¤«¤ë¡£¹²¤Æ¤Æ»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÍè¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÂ¥¤¹Ô¢»Þ¤Ë¤Ä¤«¤ß¤«