【ノジマ パトリア東大宮店】 2月13日 オープン予定 ノジマは、パトリア東大宮2階に「ノジマ パトリア東大宮店」を2月13日にオープンする。オープンに合わせて2月13日から3月6日の期間限定のセールを実施する。 本セールでは期間中ノジマポイント最大20%還元をはじめ、ノジマアプリ新規登録で500円引きの入会特典などを実施する。また、人気商品の大特価セ&#12