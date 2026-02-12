海洋葬・粉骨サポートを展開する縁と寺院支援と樹木葬開発を手がける366は2月6日、「粉骨」に関する意識調査の結果を発表した。調査は1月21日、40代〜70代の男女600名(性年代均等割付、人口に応じて全国各地の幅広い層から回収)を対象にインターネットで行われた。粉骨に対する抵抗感調査ではまず、粉骨に対する抵抗感を「自分自身」と「大切な家族」の2つの視点から調査した。その結果、自身および家族のいずれについても拒否感を