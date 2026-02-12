K-POPガールズグループ「LUSTY」のメンバーだったソン・チェアが、アイドル活動時、所属事務所から受けた不当な行為を暴露した。2月10日、YouTubeチャンネル「ワンマイク」では、「5年前に引退したガールズグループ、今は新たな職業で“第2の人生”」というタイトルの動画が公開された。【写真】日本人の元韓国アイドル、“監獄のような”業界の闇を暴露この動画には、LUSTYとして活動していたソン・チェアが出演。彼女は芸能人が