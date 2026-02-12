メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県弥富市が発注した公共工事をめぐり、業者に設計金額を漏らしたとして市の建設部長の男が逮捕されました。 官製談合防止法違反の疑いで逮捕されたのは弥富市の建設部長、立石隆信容疑者(55)です。 警察によりますと、立石容疑者は去年5月に市が実施した「弥富まちなか交流館」のリニューアル工事の一般競争入札ほか2件で業者に設計金額などを漏らした疑いがもたれています。