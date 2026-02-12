フジミ模型 5月発売「艦船モデル」新製品 公開 フジミ模型は、5月に発売を予定している「艦船モデル」の新商品を公開した。 新商品には、1/700帝国海軍シリーズ「日本海軍重巡洋艦 熊野（昭和19年/捷一号作戦）」や、1/700特シリーズ「日本海軍航空母艦 翔鶴（昭和16年/開戦時）」、1/700艦NEXTシリーズ「日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦特別仕様（純正エッチングパーツ付き