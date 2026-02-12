香川県庁 香川県観光協会が2月9日、会員に案内メールを送信した際、誤って個人会員94人分の個人情報（メールアドレス）が閲覧できる状態になったことが分かりました。 香川県によりますと、2月9日午後6時15分ごろ、観光協会の職員が香川県観光地域づくり支援事業の補助金の募集案内メールを253会員（企業・団体、個人）に送信した際、「Bcc」にすべきところを誤って「To」で送り、個人会員94人分のメ