１０日、武夷山市上梅郷で村民のために「春聯」を書く市書道家協会の会員。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月12日】中国福建省武夷山市の上梅郷で10日、定期市の開催に合わせ、市書道家協会の会員が訪れ、春節（旧正月）に門などに張る対句「春聯（しゅんれん）」を書くボランティア活動を行った。市書道家協会は年初から20回以上にわたり、村や企業、高齢者施設を訪れ、新年の吉祥を願う「春聯」を書いてきた。