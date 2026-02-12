歌手の相川七瀬（50）の次男でドラマーの益子凛生（りお）が12日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。凛生は「ファンの人から貰ったバブルスに喜ぶ母！！！僕もバターカップを頂きました！」と人気アニメ「パワーパフガールズ」のキャラクターグッズを手に笑顔の相川の写真を投稿。「これが母だと信じたくない」と続けた。相川は01年に長男、07年に次男・凛生、12年に長女を出産。凛生は25年度