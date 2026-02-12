東京・渋谷区の飲食店で、会計の際に客から預かったクレジットカードの情報を悪用し、合わせて50万円を自分の口座に送ったとして従業員だった25歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者佐々木藍容疑者（25）は去年、勤務していた渋谷区の飲食店で、客2人のクレジットカードの情報を悪用し、4回にわたって自分の口座に合わせて50万円を送った疑いがもたれています。警視庁によりますと、佐々木容疑者は会計の際に客