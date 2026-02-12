2023年に改造車を運転中に外れたタイヤを女児にぶつけ、頸髄損傷などを負わせて有罪判決が確定した男（52）が、執行猶予中に無免許で運転したとして、北海道警は12日までに、道交法違反の無免許運転容疑で男を逮捕した。