茨城県鹿嶋市のメルカリスタジアム茨城県、J1鹿島アントラーズ、同県鹿嶋市は12日、建設から30年以上が経過したメルカリスタジアムの老朽化に伴い、検討を進めた新スタジアムについて、現在の隣接地を建設予定地とし、2033年夏の開業を目標に整備すると発表した。建設費や収容人数は決まっていない。県が整備し、建設費の一部や運営・維持管理は鹿島アントラーズなどの民間の力を積極的に導入する方針だ。開業後、現スタジアム