祝日明け１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前営業日の１０日比１０円７０銭（０・０２％）安の５万７６３９円８４銭だった。４営業日ぶりに値下がりした。午前の取引では一時、日経平均が初めて５万８０００円台に乗せ、５万８０１５円０８銭まで上昇し、取引時間中の最高値を更新した。半導体関連株の一部が上昇したほか、２０２５年４〜１２月期決算の内容が好感された銘柄にも買いが広がった。