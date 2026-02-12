アメリカのFAA＝連邦航空局が南部テキサス州にある空港の運用を突然停止すると発表し、一時、混乱する事態となりました。【映像】突然の運用停止で混乱するエルパソ国際空港（実際の様子）FAAは11日、メキシコ国境に近いエルパソ国際空港で保安上の理由により今後10日間、旅客や貨物全ての航空機の飛行を停止すると発表しました。トランプ政権からはメキシコの麻薬カルテルによるドローンの侵入に対応するためという説明があ