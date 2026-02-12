読売テレビの松田陽三社長（67）が12日、大阪市の同局で社長会見に出席。宮根誠司（62）が、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）を9月末をもって終了すると発表したことについて感謝の思いを表した。同番組を巡っては先月、ニュースサイト「女性セブンプラス」が、「『ミヤネ屋』終了へ！宮根誠司が決断」などと報じた。関係者が日刊スポーツの取材に「事実」と認めていた。松田社長は、宮根から番組を終