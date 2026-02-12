「【悲報】手渡ししたチモシー。飼い主が握ってた部分だけ投げ捨てられる」【動画】きれいにポイ！主の匂いを嗅いで捨てる瞬間そんなコメントが添えられた動画が人気を集めています。映っているのは、チンチラの「プリン」さん（7歳・女の子）です。プリンちゃんの主食は、牧草のチモシー。飼い主さんがひとふさ、プリンちゃんにあげると、パクッと口で受け取り、そのままもぐもぐと食べ始めます。もうすぐ食べ終わるというところ