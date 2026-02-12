中国科学院大連化学物理研究所の陳忠偉（チェン・ジョンウェイ）院士率いる研究チームは黒竜江省漠河市で超低温リチウム電池の実地試験を完了した。中国が独自に研究開発した電池技術が極端な低温環境下でも各種デバイスの「プラグアンドプレイ（即時利用）」を実現し、極寒地域における電池によるエネルギー供給の難題を解決した。科技日報が伝えた。マイナス34℃という極寒環境下において、外部の保温措置を一切施さないリチウム