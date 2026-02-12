中国東部に位置する浙江省の寧波税関がこのほど開催した活動会議で明らかになったところによると、2025年、寧波クロスボーダー電子商取引（EC）特殊監督管理区域の輸出商品の価値は前年比24．7％増の59億9000万元（約1328億円）に達し、輸出額は全国首位の座を維持しています。クロスボーダーECのネット通販保税輸入額は引き続きけん引役を果たし、全国第2位をキープしており、貿易の新しい業態は地域の開放型経済の成長に原動力を