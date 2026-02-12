2026年2月12日、中国のスポーツメディア・雷速体育は、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選で負傷した劉佳宇（リウ・ジアユー）が、病院での検査を終えて自身の無事を報告したことを報じた。記事は、11日に行われた予選2回目の試技において、劉が最後の空中技からの着地に失敗して激しく転倒したことを紹介。その衝撃で一時的に意識を失ったため、直ちに会場外へ運び出され、医療機関へ緊急搬送されたこ