ロッテは12日、13日（金）12時00分からマリーンズオンラインストアで「Marines Apparel 2026」としてアパレルの新商品を販売開始することになったと発表した。スタジアムでの観戦はもちろん、自宅でのリラックスタイムや普段着としても使いやすいデザインとなっており、柔らかな肌触りと吸水性を兼ね備えた裏毛仕様のプルオーバースウェットパーカー、フルジップスウェットパーカー、スウェットジョガーパンツの計3アイテムを