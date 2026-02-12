ロッテは12日、2月1日から沖縄県・石垣島で実施してきた春季キャンプの打ち上げた。種市篤暉は本日をもって1度チームを離れ、野球日本代表「侍ジャパン」に合流し、2月14日からひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる「侍ジャパン宮崎春季キャンプ2026」に参加。▼ 種市篤暉「2月1日から石垣島で、とてもいい期間を過ごすことができました。ここまで順調に調整できているので、引き続き侍ジャパンに合流してからも、全力で