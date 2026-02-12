アメリカ オースティンで行われるライブハウスサーキットフェスティバル『SXSW』にて、3月13日19時（現地時間）より『TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPA』が開催される。 （関連：SXSW 2025 ショーケース『TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO』初の同時開催で東京のダイバーシティを発信） 同公演は、今年の『SXSW MUSIC』のメイン会場であるGlobal Stage @ D