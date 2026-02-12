中日・伊藤が打球直撃で途中交代中日の伊藤茉央投手が12日、ヤクルトとの練習試合（北谷）に登板。右足付近に打球が直撃し途中交代した。伊藤は8回から登板。1回を無失点に抑えたが、続投した9回先頭の伊藤琉偉内野手の打球が左足に直撃した。そのまま倒れ込み、一度は自力で立ったが苦悶の表情を浮かべた。そのままトレーナーと話し、治療を行ったが、森山暁生投手に途中交代した。2月から始まった春季キャンプ。すでに平