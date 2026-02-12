◆ソフトバンク春季キャンプ（12日、宮崎）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、A組参加中のドラフト5位ルーキー、郄橋隆慶内野手＝JR東日本＝がA組（1軍）に正式合流することを明言した。郄橋は、笹川吉康の体調不良を受け、第2クールからA組に参加。第3クールも引き続き、B組（2軍）からの参加の形を取っていた。その中でもライブBPでは長打を放つなどアピール。小久保監督は「バッティングの評価が僕以外のコー