◆ソフトバンク春季キャンプ（12日、宮崎）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、外野に挑戦中のイヒネ・イツア内野手の成長を高く評価した。春季キャンプA組スタートとなったイヒネは、代走と守備固めから出場機会を増やしていくため、外野守備に挑戦している。12日は左翼守備に就くなど、精力的に練習を進めている。小久保監督も「日増しに成長を感じますね。大西（外野守備走塁）コーチの評価もそうですが、今、外野からの