西日本鉄道（福岡市）は12日、路線バスのダイヤ改正を3月14日と4月1日に実施すると発表した。平日は福岡、北九州地区を中心に31路線で計323便を減便する。このうち9路線は廃止・一部廃止となる。利用状況や慢性的な運転手不足を踏まえた見直しで、減便率は約2％になるという。