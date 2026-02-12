ボルシアMGの日本代表FW町野修斗の苦境を現地メディアが伝えている。現在26歳のFWは昨季、ホルシュタイン・キールで11ゴールをマークして、ブンデス１部初挑戦ながら２桁得点を達成。その活躍が認められて昨年の夏にボルシアMGに移籍したものの、新天地では定位置を確保できておらず、今季出場したリーグ戦20試合のうち先発は７試合。わずか３ゴールに留まっている。そんな日本人ストライカーの現状について、ボルシアMGの地