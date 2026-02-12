プロ野球・阪神は石井大智投手について発表。WBCへの出場を辞退する旨をNPBに申し入れたことを発表しました。球団によると、阪神の春季キャンプに参加していた石井投手は前日11日に負傷。12日に帰阪し、大阪府内の病院を受診して「左アキレス腱損傷」と診断されたといいます。前日11日には西武・平良海馬投手も「左ふくらはぎの軽い肉離れ」を理由に出場を辞退。代わって、予備登録投手枠に入っていた楽天・藤平尚真投手が選出とな