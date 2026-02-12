大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」 で、大人がどろだんごづくりに没頭するイベント『大人のための（ハート）ムダに没入するどろだんご』が、2月28日に開催されることが決まった。【写真】世界3300ヶ所以上の砂場を巡るどろだんご先生“ムダなことにこそ人生の豊かさがある”という価値観を提案してきたルクア大阪のプロジェクト「ムダ満喫CLUB」が主催するもの。これまでも「知らない人とやってみる（ハート）予測不