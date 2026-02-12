韓国で２０００年代に活動していたバンド・ＢｕｓｋｅｒＢｕｓｋｅｒの初期メンバーで、脱退以降はバンド・Ｅａｒｌｇｉｎｉｔｙのリーダーとして活動していたシンガー・ソングライターのパク・ギョングさんが３８歳で死亡したと１０日、現地メディアの京郷新聞などが報じた。記事によると、ギョングさんの従弟が故人のインスタグラムを通して、死亡を伝えたという。本文には「いまだに信じられない気持ちですが、家族を代表