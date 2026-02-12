インフルエンザに注意 2月2日(月)～2月8日(日)の熊本県内の、インフルエンザの感染報告は3759人で、前の週（2292人）の1.64倍に増えています。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 またインフルエンザにより学級・学年閉鎖した学校数が4週連続で増加しています。 体調に異変を感じたときは、早めに医療機関で受診しましょう。 熊本県は、休日や夜間の場合は受診する前に、「熊本県子ども医