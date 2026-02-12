日本ゴルフツアー機構（JGTO）は12日、「ISPSHANDA夏に爆発どれだけバーディ取れるんだトーナメント」（8月20日開幕、群馬・草津CC）の大会名称を「〜ジャンボ尾崎追悼大会〜ISPSHANDA夏に爆発どれだけバーディ取れるんだトーナメント」に変更したと発表した。昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で死去した尾崎さんを追悼するための名称変更で、日程、開催コース、賞金総額などに変更はない。尾崎さんはISPSの契約プ