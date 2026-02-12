東京証券取引所休日明け12日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が小幅反落した。衆院選で大勝した高市政権による積極財政への期待から、朝方は買いが優勢だった。その後は円高ドル安進行を受けて輸出関連株が売られ、平均株価は下落に転じた。終値は休日前10日に比べ10円70銭安の5万7639円84銭。東証株価指数（TOPIX）は26.88ポイント高の3882.16となり、終値で3営業日連続の史上最高値更新となった。出来高は約30億5982