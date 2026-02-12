阪神は１２日、前日の紅白戦で左足を痛めた石井大智投手が大阪市内でチームドクターの診察を受け、「アキレス腱損傷」と診断されたことを発表した。これを受け３月に行われるＷＢＣに臨む侍ジャパンについて、ＮＰＢに辞退を申し入れた。石井はこの日の練習に姿を見せず、沖縄から緊急帰阪。大阪市内でチームドクターの診察を受けていた。全治などは明かされていない。激震が走ったのは１１日に宜野座で行われた紅白戦。石井