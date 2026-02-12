◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）Ｇ１・３勝を含む重賞６勝を挙げたアイドルホース、ソダシの妹で同じ白毛のマルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が抽選を突破した。雪で２月７日の東京８Ｒ以降が中止となった影響で、９Ｒ春菜賞（３歳１勝クラス、芝１４００メートル）に出走を予定していた馬がスライド。賞金４００万円の抽選対象馬が増えていたが、ゲートインにこぎ