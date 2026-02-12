女優・裕木奈江（５５）の最新姿が公開された。１２日までにインスタグラムで「【ライブ情報解禁】裕木奈江『本当に逢いたかったよ』」と都内でライブを行うことを報告。５月１６日に東京・丸の内のコットンクラブで２公演を行うといい、同会場の公式ホームページには「満を持しての、久々の東京公演です。今回は吉川忠英のアコースティックギターと斎藤ネコのヴァイオリンによる特別編成で、昼夜２公演を開催します。代表曲