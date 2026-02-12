料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部かまこ。主に生活企画を担当。甘いものが大好きで、和も洋もアイスも駄菓子もよく食べ、おやつタイムに幸せを感じます。今回ご紹介するのは、箱を開けた瞬間、思わずため息がもれてしまうほど美しいチョコレート。『shodai bio nature（ショウダイ ビオ ナ