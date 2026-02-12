日本時間１３日午前０時に１月の米中古住宅販売件数が発表される。大方の予想は年換算４１５万戸となっており、前月の同４３５万戸を下回り、５カ月ぶりに減少するとみられている。先行指標とされる１２月の米中古住宅販売成約指数が現地１月２１日に発表されており、予想を下回っていた。１月の米中古住宅販売件数も同様の結果になるようであれば、ドルが売られる可能性がある。 また、日本時間１２日午後４時には１０&#