【英国】 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）16:00 予想0.2%前回0.1%（前期比) 予想1.2%前回1.3%（前年比) 鉱工業生産指数（12月）16:00 予想0.1%前回1.1%（前月比) 予想1.5%前回2.3%（前年比) 製造業生産高（12月）16:00 予想-0.2%前回2.1%（前月比) 予想1.7%前回2.1%（前年比) 貿易収支（12月）16:00 予想N/A前回-237.11億ポンド（商品貿易収支) 予想N/