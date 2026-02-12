テクニカルポイント ユーロポンド、直近１カ月は下に往って来い、０．８７５０付近が上値のポイントに 0.8766エンベロープ1%上限（10日間） 0.8755一目均衡表・雲（上限） 0.8735ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8728100日移動平均 0.8709現値 0.8709一目均衡表・雲（下限） 0.868121日移動平均 0.8679一目均衡表・基準線 0.867910日移動平均 0.8677一目均衡表・転換