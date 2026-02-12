【新華社北京2月12日】日本の高市早苗首相は最近、テレビ番組で、靖国神社参拝について「環境を整えるために努力している」と述べた。歴史的正義を軽視し、軍国主義を復活させようとする日本の右翼の危険な意図を露呈した発言である。靖国神社は決して普通の宗教施設ではない。日本の軍国主義による対外侵略戦争の精神的支柱、象徴であり、侵略戦争に対し重責を負うA級戦犯14人を合祀している。日本の軍国主義者はアジア全体を